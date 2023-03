Glatte Straßen sorgen für Verkehrschaos in Sachsen-Anhalt

Wetter

Mehr als 20 Unfälle haben sich in den Morgenstunden auf den glatten Straßen in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und in Dessau-Roßlau ereignet. Das teilte die Polizei Dessau-Roßlau am Donnerstag mit. Ein Mensch wurde demnach leicht verletzt, als sein Transporter auf der Autobahn 9 Richtung Berlin in Höhe Coswig in den Graben gerutscht ist.

Dessau-Roßlau - Des Weiteren nahm die Polizei Blechschäden, Auffahrunfälle und von den Straßen gerutschte Fahrzeuge auf. Unter anderem sei ein Streufahrzeug von der glatten Fahrbahn in den Graben geschlittert. dpa