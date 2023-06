Grimm-Benne: Krankenhausschließungen nicht ausgeschlossen

Petra Grimm-Benne (SPD), Sachsen-Anhalts Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. © Ronny Hartmann/dpa

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat erneut betont, dass die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt reformiert werden soll. Man müsse prüfen, an welchen Häusern man welche Leistungen benötige, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Landtag. „Manche Häuser im Land werden um- oder zurückgebaut werden müssen“, sagte sie. Auf Nachfrage schloss Grimm-Benne auch Schließungen in Zukunft nicht aus.

Magdeburg - „Ich kann nicht ausschließen, dass ein Krankenhaus geschlossen wird, weil das sind einfach eigene wirtschaftliche Unternehmen“, so die Ministerin.

Anfang April war in Magdeburg ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte. Die Experten empfehlen unter anderem, die Basisversorgung wohnortnah zu organisieren und schwere Fälle stärker an großen Krankenhäusern zu konzentrieren.

Grimm-Benne räumte am Mittwoch ein, dass das Land in den vergangenen Jahren zu wenig Geld in die Kliniken investiert hat. Mit dem Corona-Sondervermögen könne man das aufholen, aktuell würden unter anderem medizinische Großgeräte finanziert. „Da kann man ja nicht einfach sagen, das ist nichts“, sagte die Ministerin.

Die Linke hatte zuvor Kritik geübt. Sachsen-Anhalt verzeichne im bundesweiten Vergleich einen der höchsten Investitionsstaus in den Kliniken, so die Landtagsabgeordnete Nicole Anger. Dies sei fatal für die medizinische Versorgung der Menschen. dpa