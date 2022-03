Große Protestaktionen zum Klimastreik von Fridays for Future

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt haben am Freitag Menschen für einen effektiveren Klimaschutz protestiert. In Halle hätten sich etwa 1500 Teilnehmer an der Demo beteiligt, sagte Ole Horn, Sprecher des Landesablegers von Fridays for Future (FFF) in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg protestierten über 500 Menschen. Zudem fanden kleinere Veranstaltungen in Wernigerode, Dessau, Merseburg und Stendal statt.

Magdeburg/Halle - „Wir gehen weltweit auf die Straße, um für eine gerechtere und friedlichere Welt einzustehen. Wir fordern einen sofortigen Ausbau der erneuerbaren Energien, wie eine umfassende Wärmewende und eine zukunftsorientierte Mobilitätswende“, sagte Horn.

Zum zehnten globalen Klimastreik finden nach Angaben von FFF deutschlandweit an über 180 Orten Veranstaltungen statt. Auf fünf Kontinenten protestieren Menschen dann unter dem Motto #PeopleNotProfit für eine klimabewusstere Politik. Die Organisatoren fordern unter anderem wegen des Krieges in der Ukraine ein Öl- und Gasembargo gegen Russland. dpa