Großflächige Geschwindigkeitskontrollen in Sachsen-Anhalt

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat sich am Freitag mit zahlreichen Kontrollen am europaweiten „Speedmarathon“ beteiligt. Allein im Landkreis Börde seien acht Messstellen aufgebaut, sagte ein Polizeisprecher. Zu hohe Geschwindigkeiten seien kein Kavaliersdelikt, sondern Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Dabei würden aber nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, sondern auch nicht angeschnallte Fahrer, abgelaufene TÜV-Plaketten oder vergessene Sanitätskästen.

Magdeburg - Im Salzlandkreis wurden in der europaweiten Kontrollwoche 14 Kontrollstellen eingerichtet. Bei 2270 gemessenen Fahrzeugen, seien 135 zu schnell unterwegs gewesen, was einer Quote von rund sechs Prozent entspreche, hieß es von der Polizei. Im Jerichower Land lag diese Quote nach Angaben der dortigen Polizeidienststelle bei 8,5 Prozent. Im Altmarkkreis Salzwedel zeigte sich das Polizeirevier zufrieden: Dort wurden bei einer Kontrolle auf der L8 keine Raser festgestellt. dpa