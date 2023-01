Großflächiger Stromausfall im Landkreis Harz

Strommasten einer Hochspannungsleitung. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Im Landkreis Harz ist großflächig der Strom ausgefallen. In der Nacht zu Montag seien für mehrere Stunden die Städte Halberstadt, Blankenburg, Teile von Wernigerode und mehrere Gemeinden ohne Strom gewesen, teilte der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz der Deutschen Presse-Agentur mit. Grund für den Ausfall sei ein Schaden in einem Umspannwerk gewesen, der am frühen Morgen behoben werden konnte.