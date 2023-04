Großteil der Eier in Sachsen-Anhalt kommen aus Bodenhaltung

Ein aufgeschlagenes Ei liegt zwischen anderen weißen Eiern in einem Karton. © Armin Weigel/dpa/Archiv

Insgesamt 67,3 Prozent der in Sachsen-Anhalt produzierten Eier kommen aus der Bodenhaltung. 23 Prozent stammten 2022 aus Freilandhaltung und 9,7 Prozent aus ökologischer Haltung, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 678,4 Millionen Eier produziert, das sind 5,2 Millionen (0,8 Prozent) weniger als 2021.

Halle - Erfasst wurden die Zahlen von Betrieben mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen. Von 2015 bis 2022 erhöhte sich die Zahl der erzeugten Eier um 33,4 Prozent. Die Zahl der produzierten Eier aus Bodenhaltung stieg um 43,7 Prozent. In Freilandhaltung wurden 13,2 Prozent und in Bio-Erzeugung 24,1 Prozent mehr produziert. dpa