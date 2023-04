Grüne fordern Servicestelle für Windkraftausbau

Teilen

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Um die Energiewende zu beschleunigen, fordern die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt die Einrichtung einer zentralen Servicestelle für die Landkreise. Sie soll Genehmigungsverfahren beim Windenergieausbau übernehmen und so die Prozesse beschleunigen, heißt es in einem Antrag, der in dieser Woche im Parlament beraten werden soll.

Magdeburg - Eine Servicestelle des Landes für Genehmigungsverfahren würde zu schnellerer und hochwertiger Bearbeitung führen, so die Überzeugung der Grünen. Außerdem sollten die Genehmigungsverfahren vollständig digitalisiert werden.

„Das Energieministerium steht entsprechenden Überlegungen zu einer zentralen Servicestelle offen gegenüber und wird mögliche Modelle prüfen“, teilte das Ministerium von Energieminister Armin Willingmann (SPD) auf Anfrage mit. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse insgesamt beschleunigt werden. dpa