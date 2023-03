Grüne fordern Tempo beim Kohleausstieg

Der Landtag von Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Sollte der Kohleausstieg auch im mitteldeutschen Revier vorgezogen auf 2030 werden? Die Opposition im Landtag macht Druck. Ministerpräsident Haseloff sagt, der Strukturwandel geht nicht so schnell.

Magdeburg - Die Landtagsfraktion der Grünen hat Sachsen-Anhalts Landesregierung aufgefordert, sich für einen schnelleren Kohleausstieg im mitteldeutschen Revier einzusetzen. Der Strukturwandel müsse deutlich beschleunigt und der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden, sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann am Freitag in Magdeburg. „Aber wir sehen nicht, dass sich die Landesregierung ernsthaft auf den Weg macht.“

In einem Positionspapier listet die Fraktion mehrere Forderungen auf. So müssten erneuerbare Energien schneller ausgebaut, zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen sowie Fördergelder des Bundes vorgezogen und an die Inflation angepasst werden. Bisher stehen dem Land 4,8 Milliarden Euro zur Verfügung. „Da muss noch mal überprüft werden, ob da nicht noch eine Schippe draufzulegen ist“, sagte Lüddemann.

„Im Wesentlichen soll die Region eine Energieregion bleiben“, sagte Lüddemann. Das Kraftwerk in Schkopau müsse auf einen Betrieb mit Gas umgerüstet werden, der wasserstofffähig sei. Bei Infrastrukturprojekten wie dem diskutierten S-Bahn-Ausbau Leipzig-Zeitz-Gera setzen die Grünen auf Planungsbeschleunigungen.

Die Landesregierung hatte sich mehrfach gegen einen schnelleren Kohleausstieg ausgesprochen und insbesondere darauf verwiesen, dass viele der geplanten Großprojekte in den vom Strukturwandel betroffenen Regionen vor 2038 keine wesentliche konjunkturelle Wirkung entfalten würden. „Allein für den Ausbau der Strecke Leipzig-Zeitz-Gera ist ein Umsetzungszeitraum von mindestens 15 Jahren vorgesehen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff im September.

Auch am Freitag verteidigte der CDU-Politiker seinen Kurs. „Wir müssen als Landesregierung die Menschen und unsere Unternehmen mit Strom versorgen - und zwar mit bezahlbaren. Der Umstieg auf grünen Wasserstoff wird noch dauern“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin brauche man Kraftwerke, die grundlastfähig seien.

Grundsätzlich sei Sachsen-Anhalt schon sehr weit beim Ausbau regenerativer Energien, so der Ministerpräsident. Außerdem sei der Ausstieg aus der Kohleverstromung in vollem Gange. „Für diesen Strukturwandel und die Schaffung guter Arbeitsplätze braucht es aber auch Zeit. Dieser Zeitrahmen ist durch ein gültiges Gesetz einvernehmlich geregelt.“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Olaf Meister, warnte jedoch vor den Konsequenzen eines möglichen Kohleausstiegs vor 2030, auf den die Politik nicht ausreichend vorbereitet wäre. Eine Studie der Bundesnetzagentur zeige, dass sich die Braunkohleverstromung bereits 2028 wirtschaftlich nicht mehr lohnen könnte, sagte Meister. „Was mich wirklich beunruhigt, ist, dass Reiner Haseloff da gar nicht drauf Bezug nimmt.“ dpa