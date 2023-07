Grüne: Hasskriminalität wird in Halle konsequenter verfolgt

Sebastian Striegel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Landtag von Sachsen-Anhalt. © Ronny Hartmann/dpa

Einen Tag vor der Verkündung des Urteils gegen den Rechtsextremen Sven Liebich vor dem Amtsgericht Halle haben die Grünen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft gelobt. Es sei „ein Umdenken hin zu konsequenterer Strafverfolgung bei Hasskriminalität zu beobachten“, erklärte der rechtspolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Partei, Sebastian Striegel, am Mittwoch.

Halle - Delikte wie Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede und Volksverhetzung seien zu lange als von der Meinungsfreiheit gedeckt oder als Bagatellen abgetan worden.

In einem Mitte Mai eröffneten Prozess gegen Liebich hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft gefordert. In anderen Prozessen war Liebich bereits rechtskräftig verurteilt worden - bislang jedoch nur zu Geld- oder Bewährungsstrafen.

Der aus Merseburg im Saalekreis stammende Liebich veranstaltet seit 2014 regelmäßig Demonstrationen - viele davon in Halle. Mit unterschiedlichen Vorwürfen, darunter Beleidigung und Volksverhetzung, haben sich schon verschiedene Gerichte beschäftigt. Am Donnerstag (13. Juli) will das Amtsgericht ein Urteil sprechen. Liebichs Verteidigerin hatte für einen Freispruch plädiert.

Zur Prävention und für die Verfolgung von Hasskriminalität brauche Sachsen-Anhalt mehr Konsequenz und eine Gesamtstrategie, die alle Bereiche von Medienkompetenz über Jugendschutz bis hin zu Polizei und Strafverfolgung abdeckt, forderte Striegel. „Der aktuelle Gerichtsprozess gegen Sven Liebich geht zu hohen Teilen auf das Durchhaltevermögen der Opfer von Straftaten sowie die starke Unterstützung der Zivilgesellschaft in Halle zurück.“ dpa