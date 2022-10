Grundschullehrkräfte demonstrieren für bessere Bezahlung

Teilnehmer einer Kundgebung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit Fahnen. © Sebastian Willnow/dpa/Archivbild

In den angrenzenden Bundesländern werden Grundschullehrer besser bezahlt als in Sachsen-Anhalt. Inzwischen wollen nicht nur Gewerkschafter das ändern, sondern auch die Bildungsministerin. Ein Beschluss steht aber weiter aus.

Magdeburg - Grundschullehrkräfte werden in Sachsen-Anhalt weiterhin schlechter bezahlt als die anderer Schulformen und in den Nachbarbundesländern. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft für Donnerstag zum Protest auf dem Magdeburger Domplatz auf. Vor dem Landtag sollen Gewerkschaftsmitglieder, Lehrkräfte und Studierende unter dem Motto „Packt's endlich“ der Forderung nach besserer Bezahlung Nachdruck verleihen. Grundschullehrkräfte in Sachsen-Anhalt verdienten bis zu 500 Euro weniger als ihre Kolleginnen anderer Schulformen. Das sei ein Grund für die Abwanderung von Fachkräften.

„Der Alltag von Grundschullehrkräften ist nicht weniger anstrengend - im Gegenteil: Lehrkräfte an den Grundschulen leisten unverzichtbare Arbeit an einer sehr heterogenen Schulform. Trotz Sprachbarrieren motivieren und integrieren sie alle Kinder und haben zudem mit einer desolaten Unterrichtsversorgung zu kämpfen.“

Laut GEW werden in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein Grundschullehrkräfte nach den Entgelt- und Besoldungsgruppen A13 und E13 bezahlt. Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat sich bereits für eine bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte ausgesprochen.

Aus Sicht der Landesvorsitzenden des Grundschulverbands, Thekla Mayerhofer, ist die höhere Bezahlung ein wichtiger und notwendiger Schritt. Umfragen hätten aber gezeigt, dass sich viele Grundschullehrkräfte bessere Arbeitsbedingungen wünschen. So würden viele Lehrerinnen Deko, Bücher und Bleistifte für Kinder bis hin zum Regal im Klassenraum aus eigener Tasche bezahlen. Mayerhofer sieht hier ein Budget zugunsten der Unterrichtsqualität für sinnvoll an.

Zudem mache die Bürokratie eine individuelle Förderung etwa über spezielle Lernapps, Arbeitsblätter oder zusätzliche Kopien schwer. Die Ausstattungsmöglichkeiten müssten im Sinne der Kinder verbessert werden. Das Land habe aufgrund des Lehrermangels viel Geld nicht ausgegeben, dieses sollte in Bildung reinvestiert werden. dpa