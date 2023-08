Grundsteinlegung für Neubauten im Maßregelvollzug Bernburg

Der Haupteingang zum Maßregelvollzug Bernburg. © Heiko Rebsch/dpa

Der Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Bernburg (Salzlandkreis) wird in den kommenden zwei Jahren erweitert. Es sollen zwei Stationsgebäude mit insgesamt 30 Einzelzimmern und 2 Krankenzimmern entstehen, teilte die Salus Altmark Holding gGmbH als Trägerin anlässlich der Grundsteinlegung am Dienstag mit. In einem neuen Therapiegebäude soll es künftig Werkstätten für die Ergotherapie sowie Räume für Unterricht, Musik- und Sporttherapie geben.

Bernburg - Zudem werde ein Gebäude umgebaut, das zuletzt für den offenen Maßregelvollzug genutzt wurde. Dort entstünden Behandlungsräume für die medizinische Versorgung der im Maßregelvollzug Bernburg untergebrachten Personen. Das Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von etwa 26,8 Millionen Euro reihe sich ein in die vom Land Sachsen-Anhalt festgelegten Kapazitätserweiterungen für den Maßregelvollzug.

Der Maßregelvollzug für suchtkranke und psychisch kranke Straftäter in Sachsen-Anhalt ist überbelegt. Es laufen diverse Baumaßnahmen.

Der Maßregelvollzug Bernburg ist eine Einrichtung zur Besserung und Sicherung von suchtkranken Straftätern mit derzeit 179 Plätzen. Zum 31. Juli waren der Salus zufolge 228 Personen dort untergebracht. Im Maßregelvollzug Bernburg werden Menschen untergebracht und therapiert, die von berauschenden Substanzen abhängig sind und deshalb straffällig wurden. Zwischen Sucht und Tat muss ein ursächlicher Zusammenhang festgestellt worden sein. dpa