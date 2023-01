Gruppe greift Migranten an: Passanten greifen ein

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Gruppe von sieben Männern hat in Merseburg bei Halle eine Familie mit Migrationshintergrund angegriffen. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 19 und 33 Jahren hätten die drei Personen am Samstag im Zuge einer Auseinandersetzung zunächst ausländerfeindlich beleidigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Anschließend sei es auch zu körperlichen Angriffen gegen die Familie gekommen.

Merseburg - Passanten mischten sich schließlich ein und setzten Reizstoff gegen die Angreifer ein. Dabei wurden vier Angreifer verletzt. Eine medizinische Behandlung der Familie war nach Angaben der Polizei nicht notwendig. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. dpa