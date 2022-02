Haarschnitte der „Barber Angels“ für Bedürftige in Magdeburg

Susi schneidet einem Mann während einer Charity Aktion in der Wallonerkirche kostenlos die Haare. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Ein guter Haarschnitt macht was her. Doch nicht alle Menschen können sich den leisten. Engagierte Friseurinnen und Friseure setzen trotzdem die Schere an. Geld bekommen sie nicht, aber Dankbarkeit.

Magdeburg - Neue Haare, neuer Bart, neues Selbstwertgefühl: Zehn Friseurinnen und Friseure der Vereinigung „Barber Angels Brotherhood“ haben am Sonntag in Magdeburg bedürftigen Menschen einen kostenlosen Haar- oder Bartschnitt verpasst. Drei Stunden lang frisierten sie in der Wallonerkirche vor allem Obdachlose und von Altersarmut Betroffene - und das in cooler Biker-Kluft. Die Vereinigung will den Ärmsten der Gesellschaft eigenen Angaben zufolge mit einem gepflegteren Aussehen ein Stück ihres Selbstwertgefühls zurückgeben. Die lässige Kleidung solle den Bedürftigen ihre Berührungsängste nehmen, hieß es in einer Mitteilung.

„Wir haben auch Kaffee, Kuchen, Schnittchen, Hygieneartikel und Kleiderspenden dabei“, sagte Nicolo Gruhn am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Er ist nach eigenen Angaben ein „Orga-Angel“, der sich darum kümmert, dass alles glatt läuft, während seine Frau Haare schneidet. Insgesamt würden mehr als 30 Männer und Frauen am Sonntag in Magdeburg mit anpacken.

Gruhn kündigte an, dass die „Barber Angels“ in Kürze erstmals auch in Halle Gratis-Haarschnitte anbieten wollen. „Wenn alles klappt, schon im März“, sagte er. Im Jahr 2018 waren die „Barber Angels Brotherhood“ zum ersten Mal in Magdeburg aktiv.

Seit 2017 ist der selbst ernannte „Club der Friseure“ für bedürftige Männer, Frauen und Kinder im Einsatz. Bislang bringe es die Vereinigung auf mehr als 400 Einsätze in mehreren Ländern Europas. Dabei haben sie nach eigenen Angaben schon rund 40.000 Menschen kostenlos frisiert. Gegründet wurde „Barber Angels Brotherhood“ von Friseur Claus Niedermaier im baden-württembergischen Biberach an der Riß. Es gab bereits viele Auszeichnungen, 2019 etwa den französischen Preis für Menschlichkeit. dpa