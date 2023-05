Häuser nach Brand unbewohnbar - Notunterkunft organisiert

Nach einem Brand in Weißenfels (Burgenlandkreis) sind zwei Häuser unbewohnbar. Für 15 Menschen organisierte die Stadt Weißenfels eine Notunterkunft, teilte die Polizei am Samstag mit. Weitere Personen seien bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Weißenfels - Am Freitagnachmittag war es zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer im Hinterhof ausgebrochen sein. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des angrenzenden Mehrfamilienhauses habe nicht verhindert werden können. Auch das Mauerwerk eines weiteren Hauses sei beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten seien etwa hundert schaulustige Personen aus dem Gefahrenbereich geschickt worden, hieß es. dpa