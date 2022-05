Halle beendet Saison mit einer 25:30-Niederlage in Blomberg

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben die Saison mit einer Niederlage abgeschlossen. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter verloren am Samstag ihr Gastspiel bei der HSG Blomberg-Lippe mit 25:30 (14:17). Trotz der Niederlage haben die Hallenserinnen ihr bestes Ergebnis ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga erreicht. Den größten Anteil am Erfolg für die Gastgeberinnen hatten Malina Marie Michalzik (11/2), die damit beste Torschützin der Bundesliga wurde, Nele Wenzel und Kamila Kordovska (je 4).

Blomberg – Für Halle erzielte Julia Niewiadomska (7/3) die meisten Treffer.

Die Gäste fanden gut in die Begegnung und lagen nach 14 Minuten mit 7:4 vorn. Doch noch vor der Pause gelang Blomberg die Wende. Die Gastgeberinnen zogen mit vier Treffern in Folge mit 8:7 in Front und bauten diese Führung bis zur 29. Minute auf 16:13 aus. Bereits kurz nach dem Wiederanpfiff sorgten die Gastgeberinnen für die Entscheidung in dieser Begegnung. Die HSG zog über 19:14 (32.) auf 23:16 (42.) davon. dpa