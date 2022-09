Halle deklassiert Verl mit 5:1 und verlässt die Abstiegszone

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat am Samstag den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer André Meyer deklassierten am Samstag vor 5122 Zuschauern im heimischen Leuna-Chemie-Stadion den SC Verl mit 5:1 (1:0). Niklas Kreuzer (25., Handstrafstoß), Aaron Herzog (53.), Tunay Deniz (59.), Jonas Nietfeld (67.) und der erst in dieser Woche verpflichtete Neuzugang Aljaz Casar (75.

Halle - ) trafen beim Schützenfest für die Saalestädter. Cyrill Akono (78.) gelang der Ehrentreffer. Mit dem ersten Erfolg im fünften Drittliga-Duell mit dem SC Verl konnten die Rot-Weißen in der Tabelle am Kontrahenten vorbeiziehen und die Abstiegszone verlassen.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Joel Grodowskis (8.) Schuss zischte knapp am HFC-Gehäuse vorbei. Drei Minuten später hatte der Verler Stürmer Halles Schlussmann Felix Gebhardt schon ausgespielt, traf aber aus sehr spitzem Winkel nur den Außenpfosten des leeren Tores. Die Hallenser gingen mit ihrer ersten gefährlichen Aktion sofort in Führung. Einen Schuss von Timur Gayret blockte Verls Abwehrspieler Michel Julius Stöcker mit dem Arm im eigenen Strafraum fälligen Handelfmeter verwandelte Kreuzer zum 1:0. Sebastian Müller (30.).

Die Hallenser starteten furios in die zweite Hälfte. Tom Zimmerschied (50.) schoss aus acht Metern über den Balken. Drei Minuten später bereitete der offensive Mittelfeldspieler das 2:0 durch Herzog mustergültig vor. Die Verunsicherung der Gäste nutzten die Hausherren zur Vorentscheidung in dieser Partie: Mit seiner ersten Ballberührung erhöhte Tunay Deniz nach Vorarbeit von Leon Damer auf 3:0. Danach fielen die Verler auseinander. Nietfeld mit einem Kopfball ins Dreiangel und der kurz zuvor eingewechselte Casar schraubten das Resultat in die Höhe. Akono nutzte die einzige Unaufmerksamkeit der halleschen Defensive zum Ehrentor. Der Verler Maximilian Wolfram (88.) verschoss dann noch einen Strafstoß. dpa