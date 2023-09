Halle dreht Spiel: 4:1 gegen Sandhausen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit einem Kraftakt hat der Hallesche FC das Spiel gegen Aufstiegsanwärter SV Sandhausen gedreht und mit dem 4:1 (1:1) einen Riesensprung in der Drittliga-Tabelle gemacht. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic bezwangen am Sonntag vor 6427 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion den Zweitliga-Absteiger klar. Nach dem 0:1-Rückstand durch Tim Maciejewski (23.

Halle - ) konnte Timur Gayret (41.) noch vor der Pause egalisieren. In der zweiten Halbzeit trafen für die ein Offensivfeuerwerk abbrennenden Saalestädter Tunay Deniz (46., 64.) und Dominic Baumann (76.). Durch den zweiten Saisonsieg konnte der HFC die Abstiegszone verlassen. Von Rang 17 ging es bis auf Platz zehn vor.

Die Hallenser begannen sehr mutig und bestimmten in den ersten 20 Minuten die Szenerie. Tom Baumgart (9.) und Tunay Deniz (11.) prüften Sandhausens Schlussmann Nikolai Rehnen. Ein Freistoß von Deniz (7.) strich nur knapp am Pfosten vorbei. Mit dem ersten gefährlichen Angriff gingen jedoch die Gäste in Führung. Eine Kombination über Rouwen Hennings und Abu Bekir El-Zein schloss Maciejewski mit dem Führungstreffer ab. Mit einer Glanzparade beim Schuss von Hennings (29.) verhinderte HFC-Schlussmann Sven Müller das 0:2. Kurz vor der Pause hatten die Hallenser den Schock des Rückstands verdaut. Marco Wolf (38.) hatte bereits den Ausgleich auf dem Fuß, der dann eine Minute später Gayret gelang. Allerdings gab Keeper Rehnen bei diesem Treffer keine glückliche Figur ab.

Nur 18 Sekunden nach dem Wiederanpfiff setzte sich Henry Crosthwaite auf der rechten Seite durch und passte auf Deniz, der mit einem satten Schuss in die lange Ecke traf. Der hallesche Mittelfeldregisseur sorgte dann nach einer guten Stunde mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Vorentscheidung in dieser Partie. Die Gäste konnten nach den beiden Gegentreffern kaum noch Akzente setzen. Nur bei Hennings Schuss (72.), den HFC-Keeper Müller glänzend parierte, war die hallesche Abwehr nicht auf der Höhe. Vier Minuten später beseitigte Baumann mit seinem Tor die letzten Zweifel am zweiten halleschen Erfolg in diesem Spieljahr. dpa