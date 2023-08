Halle feiert traditionelles Laternenfest

Die Peißnitzinsel und Ziegelwiese in Halle werden am Wochenende zu Veranstaltungsorten für das traditionelle Laternenfest. Nach der Eröffnung am Freitag stehen vor allem Familien und Kinder im Fokus des Unterhaltungsprogramms. Die Stadt erwartet eigenen Angaben zufolge bis Sonntag mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher, die sich an den Shows, Fahrgeschäften und Darbietungen erfreuen.

Halle - Zwei große Laternenumzüge seien geplant - viele dieser Leuchtobjekte könnten vor Ort selbst gebastelt werden, hieß es. Zu Konzerten laden unter anderem der Sänger Heinz Rudolf Kunze und das Duo Glasperlenspiel.

Erstmals wird die neue Spielzeit der Bühnen Halle auf dem Laternenfest eröffnet. Die Theater, Oper und Orchester GmbH will eigenen Angaben zufolge ein „Kulturspektakel“ bieten, etwa mit Konzerten der Staatskapelle Halle und Beiträgen aus Ballett, Oper, Schauspiel und Puppentheater. Zudem soll es Spiel-, Bastel- und Mitmachangebote sowie Einblicke in die Theaterwerkstätten geben.

Puppenspieler aus Deutschland, Italien, Frankreich und den Niederlanden gestalten den Angaben zufolge zum ersten Mal ein internationales Puppentheaterfestival auf dem Laternenfest Halle. dpa