Halle kassiert bei Bad Wildungen vierte Niederlage in Folge

Teilen

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt rutschen allmählich in den Abstiegskampf der Bundesliga hinein. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter verloren am Samstag beim Vorletzten HSG Bad Wildungen mit 20:29 (10:13). Nach der vierten Niederlage in Folge hat die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt nur noch fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.

Edertal-Bergheim - Anika Ingenpaß, Jana Scheib (je 5) und Torfrau Manuela Brütsch (19 Paraden) ragten aus der geschlossen auftretenden HSG-Mannschaft noch heraus. Für den SV Union erzielten Helena Mikkelsen (5) und Julia Niewiadomska (4/2) die meisten Treffer.

Nach einem guten Start (3:1/4. Minute) gerieten die Gäste mit 4:8 (17.) ins Hintertreffen, schafften aber noch einmal den 9:9-Ausgleich (24.). Bis zum 14:17 (43.) blieben die Hallenserinnen auf Schlagdistanz, brachen aber in der Schlussviertelstunde ein. Immer wieder scheiterten sie in dieser Phase an der gegnerischen Torfrau. dpa