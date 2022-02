Halle kassiert hohe 17:24-Heimniederlage gegen Buxtehude

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben auch das zweite Duell gegen den Buxtehuder SV in dieser Saison verloren. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter mussten am Samstag eine klare 17:24 (10:10)-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn hinnehmen. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Charlotte Kähr und Isabelle Dölle (je 7/2).

Halle - Beim SV Union konnten nur Torfrau Annica Gudelj, die eine noch klarere Niederlage verhinderte, und Julia Niewiadomska (7/4) überzeugen.

Die Hallenserinnen taten sich schon vor der Pause gegen die sehr stabile gegnerische Abwehr schwer. Nach einem 1:4-Rückstand (9.) konnte Union sich bis zwei Minuten vor dem Seitenwechsel eine 9:7-Führung erspielen. Doch dann riss der Spielfaden bei den Gastgeberinnen, die sich im Angriff viele unnötige technische Fehler leisteten und auch drei Siebenmeter verwarfen. Nur noch sieben Treffer gelangen Halle nach dem Seitenwechsel. Mit einem 6:2-Lauf auf 13:11 (35.) leitete der Buxtehuder SV die Wende ein und hatte beim 21:15 acht Minuten vor dem Ende die Partie zu seinen Gunsten entschieden. dpa