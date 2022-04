Halle muss nach 1:1 gegen Köln weiter bangen

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Hallesche FC muss weiterhin um den Klassenverbleib in der dritten Fußball-Liga bangen. Die Schützlinge von Trainer André Meyer kamen gegen den direkten Konkurrenten Viktoria Köln am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus. Jeremias Lorch hatte die Gäste bereits nach acht Minuten in Führung gebracht. Marcel Titsch Rivero (32.) glückte per Kopf der Ausgleich.

Halle - Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Hallenser nur drei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz.

Die Hausherren hatten bereits nach fünf Minuten die Gelegenheit zur Führung, doch den Freistoß von Michael Eberwein lenkte Viktorias Schlussmann Moritz Nicolas mit den Fingerspitzen über die Latte. Im Gegenzug schloss David Philipp zu unplatziert ab. Zwei Minuten später lag der Ball jedoch im HFC-Gehäuse. Einen Freistoß von Marcel Risse verlängerte Kai Klefisch per Kopf auf Lorch, der aus Nahdistanz keine Mühe hatte. In der 32. Minute war Titsch Rivero nach Flanke von Niklas Kreuzer mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Ausgleich.

Marcel Risse (53.) setzte in der zweiten Halbzeit das erste Achtungszeichen. Beim Schuss des Kölners war Daniel Mesenhöhler im HFC-Tor jedoch zur Stelle. Doch dann forcierten die Hausherren das Tempo und hatten mehrere gute Chancen: Julian Guttau (64.) wurde in aussichtsreicher Position geblockt, Tom Zimmerschied (68.) traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz, Niklas Landgraf (70.) konnte aus fünf Metern den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Der erlösende zweite Treffer für die Hausherren fiel trotz aller Bemühungen nicht mehr. dpa