Großer Polizeieinsatz in Halle: Mutmaßliche Schießerei - mehrere Menschen verletzt

Polizeihubschrauber in Halle (Sachsen-Anhalt) im Einsatz (Archivfoto). © Christian Schroedter/imago

In Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Polizeihubschrauber sind nach Medienberichten erneut im Einsatz.

Halle – In Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Halle (Sachsen-Anhalt). Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Es habe eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen gegeben, bei der mehrere Personen verletzt worden sein, berichtet der MDR. Auch Autos seien beschädigt worden. Die Fahrzeuge hätten mutmaßlich Einschusslöcher, heißt es weiter. Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt, im Laufe des Tages sollen weitere Informationen bekannt gegeben werden.

Nach Großeinsatz in Halle: Polizei sucht mit Hubschrauber

Zu Medienberichten, wonach es eine Schießerei gegeben haben könnte, gab der Polizeisprecher keine Auskunft. Es soll auch Festnahmen gegeben haben. Am Einsatzort waren am Dienstagmorgen mehrere Autos mit Einschusslöchern zu sehen. Die Polizei war weiter vor Ort, ein Hubschrauber flog über dem Einsatzgebiet. Mehrere lokale Medien berichten von schwerbewaffneten Polizisten. Der Hubschrauber soll mehrere Stunden in der Luft gewesen sein und nach Personen gesucht haben. Die Polizei hätte zudem in der Nacht die Notaufnahme am Universitätsklinikum Halle (Saale) bewacht. (ml/dpa)