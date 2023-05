Halle schafft Klassenverbleib durch 35:30-Sieg in Leverkusen

Teilen

Ein Handball wird gefangen. © Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Die Schützlinge von Jan-Henning Himborn haben am Samstag beim TSV Bayer Leverkusen mit 35:30 (15:16) gewonnen und vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der BSV Sachsen Zwickau einnimmt. Den größten Anteil am halleschen Erfolg hatte Alexandra Lundstrom mit neun Tore.

Leverkusen - Für Leverkusen erzielten Viola Leuchter und Naina Klein (je 6) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen verschliefen die ersten 20 Minuten und lagen acht Minuten vor dem Seitenwechsel mit 8:13 im Rückstand. Doch dann steigerten sich die Gäste vor allem in der Abwehr und schlossen außerdem ihre Angriffe erfolgreicher ab. Bis zur Pause kämpften sich die Saalestädterinnen auf einen Treffer heran, schafften beim 24:24 (46.) erstmals den Ausgleich und entschieden mit einem 7:1-Lauf auf 31:25 (54.) die Partie zu ihren Gunsten. In dieser Phase war Torfrau Anica Gudelj der große Rückhalt im halleschen Gehäuse. dpa