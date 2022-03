Halle schlägt Berlin 4:1: Doppelpack von Huth dreht Partie

Der Hallesche FC ist dem Klassenerhalt in der dritten Fußball-Liga einen großen Schritt näher gekommen. Die Schützlinge von Trainer André Meyer gewannen am Mittwoch das Nachholspiel gegen Viktoria Berlin mit 4:1 (2:1) und steckten dabei auch den 0:1-Rückstand durch Shinji Yamada (32.) weg. Mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten avancierte Elias Huth (35.

Halle - , 40.) zum Matchwinner für die Hausherren. Philipp Zulechner (90.+1) und Michael Eberwein (90.+4) banden in der Nachspielzeit den Sack zu. Durch den neunten Saisonsieg haben die Saalestädter nun zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Beide Mannschaften wirkten in den ersten 30 Minuten völlig verkrampft und lieferten in dem Sechs-Punkte-Duell vor 4503 Zuschauern ein Fehlpass-Festival ab. Nachdem Eberwein (14.) den Berliner Kasten knapp verpasste, nutzten die Gäste ihre erste Chance eiskalt zur Führung. Yamada staubte nach einer Fehlerkette in der halleschen Abwehr aus Nahdistanz ab.

Doch die Antwort der Hausherren auf den Rückstand folgte nur drei Minuten später. Huth köpfte eine scharfe Eingabe von Niklas Kreuzer zum Ausgleich ein. In der 40. Minute erfolgte ein Angriff nach dem gleichen Muster. Jan Shcherbakovski legte auf der rechten Außenbahn erneut für Huth auf, der aus acht Metern im Fallen für die Führung der Saalestädter sorgte.

Die Führung brachte den Hallensern die nötige Sicherheit, die nach dem Seitenwechsel den Berlinern keine echte Torchance gestatteten. Doch die Gastgeber verpassten es bis zur Nachspielzeit, den Vorsprung auszubauen. Zulechner (68.) und Huth (68., 73.) verpassten die vorzeitige Entscheidung. So musste der HFC lange um den wichtigen Dreier zittern. dpa