Frau von Mottowagen überfahren – Rosenmontagsumzug abgebrochen

Drama beim Rosenmontagsumzug in Halle: Eine Frau ist von einem Mottowagen verletzt worden. © Heiko Rebsch/dpa

Schockmoment am Rosenmontag in Halle: Beim Karnevalsumzug kommt es zu einem Unfall mit einem Mottowagen und einer Frau.

Halle – Während des Karnevalsumzugs am Rosenmontag in Halle ist eine 21-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Sie sei von einem Mottowagen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Unfall zwischen einem Mottowagen und der Frau wurde der Umzug abgebrochen. Auch die Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde abgesagt.

Das teilte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins (HSKV), Ingo Küßner, mit. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei zunächst mit. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

Halle: Rosenmontagsumzug in Halle nach Unfall abgebrochen

Der Umzug in Halle gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!). Im Zug liefen laut Küßner rund 1500 Teilnehmer aus 53 Vereinen mit.

Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie waren in Köthen und Halle wieder die Rosenmontagsumzüge mit Tausenden Narren gestartet. In Köthen war Schirmherr Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor Beginn des Umzugs zum Empfang der Karnevalisten dabei. In Sachsen-Anhalt sind im Karneval Landesverband derzeit nach eigenen Angaben 190 Vereine mit rund 17.600 Karnevalisten organisiert. (dpa)