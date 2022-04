Halle verliert stark ersatzgeschwächt in Buchholz mit 18:26

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben stark ersatzgeschwächt ihr Spiel bei der HL Buchholz 08-Rosengarten bestritten und am Mittwoch beim bisherigen Vorletzten mit 18:26 (11:15) verloren. Den größten Anteil am fünften Saisonsieg der Gastgeberinnen, die damit die Rote Laterne an den Aufsteiger BSV Sachsen Zwickau abgaben, hatten Alexia Hauf (5), Marleen Kadenbach (5/1) und Torfrau Zoe Ludwig (16 Paraden).

Buchholz - Für die Hallenserinnen erzielte Helena Mikkelsen (6) die meisten Tore.

Wegen der Personalnot kamen aus dem Juniorteam des SV Union Jessica Rutsch, Lucy Strauchmann und Isabelle Rösner zu ihrem Bundesliga-Debüt. Außerdem konnte Trainerin Katrin Welter Außenspielerin Elisa Möschter zu einem Comeback nach fast zweijähriger Pause überreden. Die völlig neu zusammengestellte Formation konnte in den ersten 30 Minuten noch erfolgreich Gegenwehr leisten und den Rückstand in Grenzen halten (12:15, 31.). Dann setzte sich Buchholz mit einem 5:1-Lauf auf 20:13 (39.) ab.

Einer von Halle gewünschten Verlegung hatte Spielleiter Uwe Stemberg trotz noch vorhandener Ausweichtermine im Vorfeld eine Absage erteilt, obwohl sieben Union-Spielerinnen mit dem Coronavirus infiziert sind und sich außerdem zwei Langzeitverletzte im Kader befinden. Das Duell der beiden Vereine sollte schon Mitte März in Buchholz angepfiffen werden, wurde aber wegen eines Corona-Ausbruchs bei Buchholz-Rosengarten auf den 27. April verlegt. Die Gastgeberinnen hatten zum damaligen Zeitpunkt sechs infizierte Spielerinnen in ihren Reihen. dpa