Hallescher FC verlängert mit Kreuzer

Niklas Kreuzer lächelt in die Kamera. © Hendrik Schmidt/dpa/Archiv

Der Hallesche FC hat den Vertrag mit Niklas Kreuzer verlängert. Der 30 Jahre alte Verteidiger bleibt bis zum Ende der Saison 2023/2024 beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten. „Niklas Kreuzer gehört zweifellos zu den Eckpfeilern unseres Teams, der seit dem ersten Tag in Halle auf konstant hohem Niveau abliefert und sich zu einer Identifikationsfigur entwickelt hat“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik am Donnerstag in einer HFC-Mitteilung.

Halle - Kreuzer war im Sommer 2021 zum HFC gewechselt. dpa