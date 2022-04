Handball: SC Magdeburg gewinnt Viertelfinal-Hinspiel 28:25

Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Zwei Tage nach der Finalniederlage im DHB-Pokal hat der SC Magdeburg in der European League einen wichtigen Sieg eingefahren. Das Viertelfinal-Hinspiel vor 5902 Zuschauern bei HBC Nantes gewann der SCM mit 28:25 (11:13). Bester Magdeburger Werfer am Dienstag war Omar Ingi Magnusson mit sechs Treffern, für Nantes war Valero Rivera mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten.

Nantes - Am kommenden Dienstag findet das Rückspiel in Magdeburg statt.

Die Partie begann mit Fehlwürfen auf beiden Seiten, ehe Nantes nach knapp vier Minuten in Führung ging. Titelverteidiger SCM lief einem Rückstand hinterher und tat sich offensiv gegen die aggressive 6:0-Deckung der Franzosen schwer (4:7/15.). Doch obwohl Torwart Emil Nielsen zahlreiche Würfe hielt, kämpfte sich der SCM zurück (9:10/24.), lag zur Halbzeit aber mit zwei Treffern hinten.

Magdeburg kam gut aus der Pause, führte beim 14:13 (36.) erstmals in der Partie. Der SCM blieb vorn aber fehlerhaft und Nantes führte wieder mit drei Toren (16:19/43.). Bis zuletzt prägten die Abwehrreihen und Fehlwürfe die Partie. dpa