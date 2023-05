Handwerk im Norden Sachsen-Anhalts optimistisch

Teilen

Brote werden in einem Feuerofen gebacken. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Trotz anhaltender Probleme blicken die Handwerksbetriebe im Norden Sachsen-Anhalts optimistischer in die Zukunft als in vergangenen Jahren. Der Geschäftsklimaindex liege mit 86 Punkten deutlich über den Vorjahreswerten seit Beginn der Corona-Pandemie, teilte die Handwerkskammer Magdeburg am Mittwoch mit. Wegen der weiter bestehenden Risiken, etwa durch Inflation oder Energieversorgung, blieben die Herausforderungen der Betriebe aber groß, sagte Kammerpräsident Hagen Mauer bei der Vorstellung der Frühjahrskonjunkturumfrage.

Magdeburg - Die durchschnittliche Auslastung der Kapazitäten in den Betrieben sei im Vergleich zum Frühjahr 2022 um vier Prozentpunkte auf 81 Prozent gestiegen. Besonders hoch sei die Auslastung im Bauhandwerk. Gut die Hälfte der Betriebe berichtete von einem konstanten Umsatz, während 15 Prozent eine Umsatzsteigerung verzeichnen konnten. dpa