Handwerkskammer: Maß an finanzieller Last überschritten

Energie

Die Handwerkskammer Halle warnt davor, dass Betriebe unter der ab Herbst fälligen Gasumlage leiden und die Kosten an die Verbraucher weitergeben könnten. „Das Maß an finanziellen Belastungen für die mittelständische Wirtschaft ist überschritten“, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann am Montag in Halle. „Die Gas-Umlage wird bei einem durchschnittlichen Handwerksbetrieb im Kammerbezirk zu jährlichen Mehrkosten von 2500 bis 3000 Euro führen.“

Halle - In den energieintensiven Gewerken wie Bäckereien und Metallbau des Handwerks sei mit einer deutlich höheren Belastung zu rechnen. Betriebe müssten Kosten an die Verbraucher weitergeben und bangten um ihre Existenz.

Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen, wie am Montag bekannt wurde. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben. dpa