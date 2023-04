Handyverkauf geht schief: Frau im Internet abgezockt

Eine Frau aus Güsen (Landkreis Jerichower Land) ist am Wochenende beim versuchten Verkauf ihres Smartphones auf Internetbetrüger hereingefallen. Dabei hat sie rund 600 Euro verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hatte das Handy auf einer Onlinehandelsplattform eingestellt und wurde von einem vermeintlichen Interessenten kontaktiert. Laut Polizei bat dieser darum, den Verkauf über eine „sichere Bezahlfunktion“ abzuwickeln und gab an, dazu die E-Mail-Adresse der Frau zu benötigen.

Güsen - Die Güsenerin habe ihre E-Mail-Adresse schließlich herausgegeben und später eine E-Mail mit einem Link erhalten. Diesem Link sei sie gefolgt und zudem weiteren Anweisungen des vermeintlichen Interessenten nachgekommen. Dabei übermittelte die Frau auch zwei Transaktionsnummern ihrer Bank. Kurze Zeit später fanden zwei Abbuchungen von ihrem Konto statt. „Anschließend brach der Kontakt mit dem vermeintlichen Interessenten ab“, so ein Sprecher der Polizei. Transaktionsnummern für das Onlinebanking sollten zu keinem Zeitpunkt an andere Personen übermittelt werden, sagte er. dpa