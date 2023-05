Harztheater braucht mehr Geld: Stellenkürzungen drohen

Christian Fischer (l), Geschäftsführer vom Nordharzer Städtebundtheater, und Christian Fischer, Intendant. © Matthias Bein/dpa

Das Nordharzer Städtebundtheater, das künftig Harztheater heißt, bewegt sich in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. Nach dem Tal der Corona-Zeit werde die Unterfinanzierung der Kultur sichtbar, sagte Geschäftsführer Christian Fischer am Mittwoch in Halberstadt. Es sei für 2022 ein Defizit von rund zwei Millionen Euro aufgelaufen. Die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt reichten angesichts von Tarifsteigerungen, Inflation und hohen Energiekosten nicht mehr.

Halberstadt - Wenn das Land für die kommenden Jahre nicht drauflege, stünden 35 Planstellen zur Disposition - das mache das Orchester aus, so Fischer. Die Trägerkommunen Landkreis Harz, Halberstadt und Quedlinburg seien nicht bereit, Defizite auszugleichen. Das Land finanziert das Harztheater zu 50 Prozent, den Rest tragen die Kommunen.

Bisher arbeitet das Theater in Form eines Zweckverbandes in Rechtsträgerschaft der Städte Halberstadt, Stadt Quedlinburg und des Landkreises Harz. Der Zweckverband wird zum Jahresende 2023 aufgelöst. Eine gGmbH soll die Sparten und die Beschäftigten des Theaters übernehmen - die genauen Konditionen sind noch nicht klar. Gewerkschaften warnen vor den Folgen einer Unterfinanzierung.

Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus mit Schauspiel, Musiktheater und Ballett. Es hat feste Häuser in Halberstadt und Quedlinburg und bespielt zudem diverse Orte im Landkreis Harz. Zum Theater gehören die Harzer Sinfoniker. dpa