Haseloff: Als Politik unsere Hausaufgaben besser machen

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, spricht. © Wolfgang Kumm/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht die Politik am Zug, AfD-Wähler zurückzugewinnen. „Die Wahl des AfD-Landrats in Sonneberg war schon eine Art Warnschuss“, sagte Haseloff „T-Online“ in einem am Samstag veröffentlichten Interview. „Wir müssen jetzt insgesamt als Politik unsere Hausaufgaben besser machen und die Wähler zurückgewinnen.

Magdeburg - Kooperationen darf es mit der AfD nicht geben. Ihre Wähler aber zu diffamieren, ist ein schlechter Weg.“

Der Ministerpräsident sagte weiter: „Der Glaube, dass „die da oben“ es im Griff haben, der bröckelt. Und das treibt die Menschen in die Arme von Rechtspopulisten. Dass die AfD keine wirklichen Lösungen aufzeigt, wird übersehen.“

Haseloff wies darauf hin, dass es sich um kein rein ostdeutsches Thema handelt. „Die Stimmungslage in Deutschland ist insgesamt angespannt. Bundesweit liegt die AfD vor der SPD, in manchen Umfragen kommt die Partei auf über 20 Prozent. Im Übrigen ist das kein explizit ostdeutsches Problem. Der Trend bei der AfD geht auch im Westen stark nach oben.“ dpa