Haseloff beeindruckt von neuer Intel-Fabrik in Irland

Teilen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) posiert vor der Baustelle. © Christopher Kissmann/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Dienstag den Bau einer neuen Fabrik des US-Chipherstellers Intel im irischen Leixlip besichtigt. „Das ist wirklich so was von beeindruckend hier“, sagte Haseloff nach einem Baustellenrundgang. Besonders von der Besichtigung des Fertigungsbereiches, dem sogenannten „cleanroom“, war der CDU-Politiker angetan.

Leixlip - Dort werden aktuell Maschinen für die Chipproduktion aufgebaut.

In Leixlip nahe der Hauptstadt Dublin baut Intel seinen Industriecampus aus. Die neue Megafabrik soll im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Sie dient als Vorlage für die Pläne des Chipherstellers in Magdeburg. Intel hat angekündigt, in einer ersten Ausbaustufe zwei benachbarte Halbleiterwerke in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt bauen zu wollen. Dort sollen Prozessoren und Grafikchips hergestellt werden. Es sollen mehrere Tausend Arbeitsplätze entstehen. Intel will zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren. Der Bau soll im nächsten Jahr starten. dpa