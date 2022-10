Haseloff: Gaspreisbremse muss ab Januar greifen

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover den Bund in der Energiekrise zum raschen Handeln aufgefordert. Die Länder seien sich einig, dass neben einer sicheren Versorgung vor allem eine Preisbegrenzung von Energie für private Haushalte, Unternehmen und die soziale Infrastruktur oberste Priorität haben müsse.

Magdeburg/Hannover - Nun müsse der Bund schnellstmöglich Entscheidungen treffen. „Wichtig ist, dass die Gaspreisbremse analog zur Industrie auch für private Haushalte und kleine wie mittelständische Unternehmen bereits zum 1. Januar 2023 greift. Ein zeitlicher Unterschied ist hier nicht vermittelbar“, erklärte er am Freitag.

Der CDU-Politiker appellierte außerdem an die Energieversorger, in Aussicht gestellte Entlastungen in ihre Kalkulationen aufzunehmen und bei Abschlagszahlungen zu berücksichtigen. „Überhöhte Vorauszahlungen sind nicht gerechtfertigt und zurückzunehmen“, so Haseloff. dpa