Haseloff kritisiert Zeitplan beim Heizungsgesetz

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff in Magdeburg. © Peter Gercke/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Zeitplan zur Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes kritisiert. Er habe den veränderten Gesetzentwurf erst vor einigen Stunden bekommen, sagte Haseloff am Dienstag in Magdeburg. „Ich konnte das Gesetz ja noch nicht einmal lesen.“ Schon am Freitag solle sich der Bundesrat damit befassen, so Haseloff.

Magdeburg - Diese Verfahrensweise mit Fristverkürzungen, ohne Behandlung in den Ausschüssen und ohne Anhörungen im Bundesrat sehe er kritisch.

Das Gesetz solle erst am 1. Januar in Kraft treten, betonte Haseloff. Er könne nicht verstehen, warum man das jetzt noch vor der Sommerpause „durchknalle“ und „politisch fliegt uns das alles um die Ohren. So deutlich muss ich das sagen.“ Ein solches Vorgehen destabilisiere das System, sagte Haseloff.

Das Gebäudeenergiegesetz soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden. Um die Pläne für Klimaschutz-Vorgaben für Heizungen hatte die Koalition aus SPD, Grünen und FDP monatelang gestritten, es gab mehrmals Nachverhandlungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD). dpa