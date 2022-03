Haseloff: Rentenerhöhung „für ältere Menschen existenziell“

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, spricht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die angekündigte Rentenerhöhung angesichts stark steigender Verbraucherpreise begrüßt. „Die Rentenerhöhung ist für viele ältere Menschen existenziell“, sagte Haseloff der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Mittwoch). „Das gilt besonders für Rentner hier bei uns in den neuen Bundesländern. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele mit wenig Geld auskommen müssen und die Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen sind.“

Halle - Der Regierungschef betonte, zwischen den Renten in Ost und West klaffe immer noch eine Lücke. Deshalb sei „eine stärkere Erhöhung der Renten im Osten ein wichtiger Beitrag zur Angleichung der Lebensverhältnisse“, sagte Haseloff.

Auch Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) begrüßte das Rentenplus. „Die angekündigte Rentenerhöhung ist eine gute Nachricht, insbesondere für Ostdeutschland“, sagte die Politikerin dem Blatt. Die Erhöhung sei „auch vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten unbedingt notwendig“. Die Ministerin erklärte: „Noch immer ist die Rente im Osten überwiegend die einzige Haupt-Einkommensquelle im Alter. Zusatzeinnahmen aus Mieten oder Betriebsrenten sind meistens nicht vorhanden.“

Laut Bundesarbeitsministerium können sich rund 21 Millionen Senioren in Deutschland ab Juli auf die kräftigste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten einstellen. In Ostdeutschland sollen die Monatsbezüge um 6,12 Prozent steigen, im Westen um 5,35 Prozent. Allein in Sachsen-Anhalt profitieren rund 720.000 Rentner. dpa