Havarie an Trinkwasserleitung in Gardelegen: Krisenstab

Wasser fließt durch einen geöffneten Hahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Gardelegen ist die Wasserversorgung stark beeinträchtigt. Wie die Stadt mitteilte, kam es in der Nacht zu Freitag zu einer schweren Havarie an einer Hauptleitung der Trinkwasserversorgung. Der Rohrbruch befinde sich an sehr unzugänglicher Stelle. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Gardelegen - Den gesamten Tag über sei noch mit Einschränkungen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Stadt. In einigen Stadtteilen sei die Wasserversorgung wieder hergestellt worden, aber es komme immer noch zu großen Problemen. Notwendige Maßnahmen wie die externe Versorgung des Krankenhauses seien eingeleitet worden.

Der Altmarkkreis Salzwedel teilte mit, dass an den weiterführenden Schulen der Stadt ein Notbetrieb eingerichtet worden sei. Kinder seien, wenn es möglich war, nach Hause geschickt worden. dpa