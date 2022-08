HFC verliert bei Spitzenreiter 1860 München mit 1:3

Der Hallesche FC hat die Siegesserie des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga nicht unterbrechen können. Die Mannschaft von Trainer André Meyer verlor am Freitag bei den Löwen mit 1:3 (0:1). Die Tore für die Hausherren erzielten Martin Kobylanski (36.), Yannick Deichmann (62.) und Joseph Boyamba (80./Foulelfmeter). Für den Anschlusstreffer zum 1:

München - 2 sorgte Andor Bolyki (75.). Während die Münchner weiterhin die Tabelle der dritten Liga anführen, droht dem HFC nach dem fünften Spieltag der Sturz in die Abstiegszone.

Das erste Gegentor hatten die Gäste in Unterzahl kassiert. Referee Steven Greif hatte Tunay Deniz nach 27 Minuten mit der Gelb-Roten-Karte in die Kabine geschickt. Es war bereits der dritte Platzverweis für de HFC in dieser Saison. Zuvor hatte Felix Gebhardt noch mit einer großartigen Parade gegen Meris Skenderovic (30.) das 0:1 verhindert. Die Saalestädter konnten sich vor der Pause keine einzige Möglichkeit erspielen.

In der 57. Minute sah der Münchner Tim Rieder für ein überhartes Einsteigen gegen Timur Gayret die Rote Karte. Davon ließen sich die Gastgeber nicht aus der Bahn werfen. Deichmann sorgte nach einer guten Stunde für die Vorentscheidung.

Die Hallenser spielten nach dem Seitenwechsel mutiger nach vorn und verkürzten eine Viertelstunde vor Schluss durch Bolykis Kopfballtor. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur fünf Minuten. Einen gegen ihn verursachten Foulelfmeter verwandelte Boyamba. dpa