Historienspiel im Freilichtmuseum übers alte Landleben

Der Taubenturm aus Ahlum (19. Jahrhundert) im Freilichtmuseum Diesdorf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Wie beschwerlich, arbeitsam, ruhig und idyllisch das Leben auf dem Land vor hundert Jahren war, können Gäste des Freilichtmuseums Diesdorf in der nordwestlichen Altmark erleben. Möglich macht das die Darstellergemeinschaft „Des Kaisers alte Kleider“, deren Gastspiel in dem Museum am Samstag beginnt. Sie geben bis Sonntag authentische Einblicke in Lebenswelten des frühen 20.

Diesdorf - Jahrhunderts. Die gut ein Dutzend Männer und Frauen reisen aus Norddeutschland in den Altmarkkreis Salzwedel, um nach eigenen Angaben „lebendige Geschichte in modernen Zeiten“ zu zeigen.

Sie präsentieren laut Landkreis rekonstruierte Kleidung und Ausstattungen nach historischen Vorbildern - teils sind sie sogar im Original erhalten. Besucherinnen und Besucher tauchen im Nähstübchen, in der Poststation, in Küchen, Handwerksbetrieben und in der Schule in das Historienspiel ein.

Das Freilichtmuseum Diesdorf besteht seit 1911. Auf einer Fläche von rund sechs Hektar werden mehr als 20 Wohn- und Wirtschaftsgebäude präsentiert, die die Kultur und Lebensweise der Menschen in der Altmark zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert veranschaulichen. dpa