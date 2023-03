Historische Briefmarke für 28.000 Euro versteigert

Der historische Brief „Hans Freiherr von Veltheim an seine Gattin“ wird im Auktionshaus Köhler in Wiesbaden gezeigt. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ein historischer Brief aus Sachsen-Anhalt ist bei einer Briefmarkenauktion für 28.000 Euro versteigert worden. 1853 wurde der Brief von Hans Freiherr von Veltheim an seine Gattin geschickt, aufgegeben wurde er in Oschersleben (Landkreis Börde), wie das Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden erklärte. Dort wurde das Schriftstück am Samstag versteiget.

Oschersleben/Wiesbaden - Der Startpreis lag bei 5000 Euro.

Das Besondere an dem Brief aus Oschersleben ist, dass er gar nicht hätte ankommen dürfen, denn er war falsch frankiert: Der Freiherr war Hofjägermeister in Braunschweig und hatte den Brief mit einer Marke von dort frankiert. Im Postamt erhielt der Brief zwar den Vermerk „gilt nicht“. „Trotzdem wurde der Brief weiterbefördert und ist deshalb heute eine Besonderheit“, erklärten die Auktions-Organisatoren. dpa