Historische Kuranlagen auf viele Osterbesucher eingestellt

Das Goethe-Theater Bad Lauchstädt. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In Bad Lauchstädt können Besucher auf Goethes Spuren wandeln. Führungen soll es im Theater geben, Goethes Faust wird aber noch nicht aufgeführt.

Bad Lauchstädt - Die historischen Kuranlagen in Bad Lauchstädt erwarten nach zwei Jahren Corona-Pandemie zu Ostern wieder mehr Besucher. Allerdings haben sich die ursprünglichen Pläne, im Theater Goethes Faust zu spielen, auf später verschoben, wie ein Sprecher sagte. Führungen im Theater gebe es aber. Im historischen Kursaal sind zudem Veranstaltungen geplant.

Für Gäste, die bei einem Osterspaziergang in den historischen Kuranlagen von Bad Lauchstädt (Saalekreis) wandeln wollen, gebe es die Möglichkeit, sich beim Brunch zu stärken, sagte der Sprecher. Die Kleinstadt südlich von Halle gehört zu den beliebten Ausflugszielen für Familien. Das Areal mit dem Theater, romantischen Wandelgängen und dem Teich, gilt laut Historikern in seiner Art als einzigartig.

Das Theater wurde 1802 in der einstigen Kurstadt unter der Leitung von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) errichtet. Am 26. Juni dieses Jahres jährt sich die Eröffnung des heutigen Goethe-Theaters zum 220. Mal. Geplant ist eine Festwoche. Allein das Theater wurde in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert. Es ist auch Spielstätte der Händel-Festspiele Halle. Bad Lauchstädt war zu Goethes Zeiten ein beliebter Kurort wegen des heilenden Wassers aus einem Brunnen. dpa