Hoch Jürgen bringt Hitze nach Sachsen-Anhalt

Ein Wasserball und Handtücher liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

In dieser Woche bringt das Hoch Jürgen hochsommerliche Temperaturen nach Sachsen-Anhalt. Die Woche startet mit bis zu 31 Grad Celsius am Montag, dabei weht ein schwacher Wind, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht zu Dienstag soll es teilweise wolkig sein, bei Tiefsttemperaturen von 10 Grad und schwachem Wind. Die höchsten Temperaturen sind für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu erwarten.

Leipzig - Für diese Tage sei eine Hitzewarnung nach Einschätzung des Sprechers nicht unwahrscheinlich.

Der Dienstag wird in Sachsen-Anhalt laut DWD sonnig und trocken bei bis zu 37 Grad und leichtem Wind. In der Nacht kühlt es sich demnach auf bis zu 13 Grad ab. Am Mittwoch wird es bei viel Sonnenschein und bis zu 39 Grad sehr heiß. Ein zeitweise auffrischender Wind könnte den Menschen aber ein wenig Erfrischung verschaffen.

In der Nacht auf Donnerstag nähert sich der Vorhersage zufolge von Westen eine Kaltfront, die Schauer, Gewitter und eine Abkühlung auf etwa 16 Grad mit sich bringt. Der Donnerstag wird wechselhaft bewölkt, aber mit etwa 30 Grad immer noch sommerlich warm und meist trocken. In der Nacht zu Freitag kühlt es auf bis zu 10 Grad ab, am Freitag werden sich die Temperaturen dann eher unter 30 Grad einpendeln, so der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Die anhaltende Trockenheit in Sachsen-Anhalt sorgt für Waldbrandgefahr, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. dpa