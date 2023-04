Hochwasser: Elbfähren Coswig und Westerhüsen fahren nicht

Die Elbfähren in Coswig (Kreis Wittenberg) und Westerhüsen (Magdeburg) sind derzeit wegen Hochwassers in der Elbe außer Betrieb. Das teilten die Betreiber mit. Die Wiederaufnahme des Betriebs sei von der Entwicklung des Pegelstandes abhängig, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Stadtwerke Coswig. Nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt liegen die Pegelstände an allen Flüssen im Land aber noch weit unter den Meldegrenzen und Alarmstufen.