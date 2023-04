Hochwasserwarnung für Bode und Ilse

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Wegen starker Niederschläge warnen Behörden in Sachsen-Anhalt vor Hochwasser im Flussgebiet der Bode, ihren Nebenflüssen und der Ilse. Deren Wasserführung befindet sich über langjährigen Mittelwerten, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) am Freitagabend mitteilte. Am Wochenende sind wegen der angekündigten Niederschläge laut LHW weiter steigende Wasserstände zu erwarten.

Magdeburg - Demnach kann das Erreichen oder Überschreiten der Richtwerte für Meldegrenzen und Alarmstufen nicht ausgeschlossen werden. Die Warnung gilt bis Sonntagmittag. dpa