Höchste Zahl an Einbürgerungen seit 1999 in Sachsen-Anhalt

Ein Deutscher Reisepass liegt auf einem Tisch. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Erstmals seit gut zwei Jahrzehnten sind im Land wieder mehr als 800 Menschen eingebürgert worden. Immer mehr einst eingereiste syrische Schutzsuchende erfüllen die Voraussetzungen.

Halle - Die Zahl der Einbürgerungen in Sachsen-Anhalt ist deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand der vergangenen 20 Jahre erreicht. Im vorigen Jahr erhielten auf diesem Weg 833 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft, 139 mehr als im Jahr 2020, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Das entspricht einem Plus von 20 Prozent. Bis 1999 hatte es mehrere Jahre lang Tausende Einbürgerungen pro Jahr gegeben, Spätaussiedler wurden miterfasst. Ab dem Jahr 2000 lagen die Zahlen zwischen knapp 400 und gut 700.

Im vergangenen Jahr standen syrische Staatsangehörige zum zweiten Mal an der Spitze der am häufigsten eingebürgerten Nationalitäten in Sachsen-Anhalt, wie die Statistiker weiter mitteilten. Nach 114 Syrern seien nun 257 eingebürgert worden. Immer mehr der zwischen 2014 und 2016 eingereisten syrischen Schutzsuchenden erfüllten die Voraussetzungen für eine Einbürgerung, hieß es.

Mit Blick auf die bisherigen Staatsangehörigkeiten der Eingebürgerten bietet sich aber eine große Vielfalt: Die meisten hatten zuvor eine asiatische Staatsangehörigkeit, das waren 438 Personen oder 52,6 Prozent. Knapp ein Drittel kam aus einer europäischen, etwa zehn Prozent aus einer afrikanischen und 2,4 Prozent aus einer amerikanischen Staatsangehörigkeit.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, konnten 523 Eingebürgerte ihre bisherige Nationalität beibehalten - das waren 62,8 Prozent. Bürgerinnen und Bürger aus EU-Mitgliedsstaaten könnten ihre Staatsbürgerschaft grundsätzlich behalten. Ansonsten werde eine Mehrstaatlichkeit nur akzeptiert, wenn der ausländische Staat das Ausscheiden verweigere oder sich mit der Aufgabe bisherigen Staatsangehörigkeit erhebliche wirtschaftliche oder vermögensrechtliche Nachteile ergäben, hieß es.

Die Einbürgerungen werden in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorgenommen. Und da sehen die Zahlen recht unterschiedlich aus. Laut Daten des Statistischen Landesamts wurden im vergangenen Jahr in Halle 217 Menschen eingebürgert, in der Landeshauptstadt Magdeburg 93 und in Dessau-Roßlau 45. Bei den Landkreisen habe es eine Spanne zwischen 29 Einbürgerungen im Altmarkkreis Salzwedel und 70 Einbürgerungen im Landkreis Mansfeld-Südharz gegeben. dpa