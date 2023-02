Hoff: Zukunftszentrum Gewinn für Mitteldeutschland insgesamt

Teilen

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hat Halle zum Zuschlag für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gratuliert. „Mein Glückwunsch geht in unser Nachbarland Sachsen-Anhalt“, schrieb er am Dienstagabend bei Twitter. Die beiden Thüringer Städte Eisenach und Jena, die sich ebenfalls als Standort beworben hatten, hätten hervorragende Bewerbungen eingereicht, die bei den Jury-Besuchen gewürdigt worden seien.

Erfurt - „Die Ansiedlung des Zukunftszentrums wird Wirkung in die gesamte Metropolregion Mitteldeutschland entfalten und ist somit ein Gewinn für Mitteldeutschland insgesamt“, so Hoff weiter, der auch Chef der Thüringer Staatskanzlei ist.

Die Stadt Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt soll Sitz des neuen Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Die Empfehlung der Auswahljury gab die Vorsitzende Katrin Budde am Dienstagabend bekannt. Fünf Bewerbungen waren im Rennen gewesen. Neben Halle waren das Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie das Duo Leipzig und Plauen. dpa