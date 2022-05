Hohe Energiepreise: Städte sparen teilweise bei Beleuchtung

Laternen beleuchten eine Straße in der Innenstadt. © Michael Reichel/dpa/Symbolbild

Im thüringischen Weimar werden die Straßenlaternen bald kürzer leuchten. In Sachsen-Anhalt gibt es solche Pläne zwar nicht, aber auch hierzulande gibt es vereinzelt Maßnahmen zum Energiesparen.

Magdeburg - Wegen der steigenden Energiepreise beschäftigen sich die Städte in Sachsen-Anhalt mit Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren - einige Maßnahmen gibt es schon. In Wernigerode wird etwa die Hälfte der Lichtpunkte zwischen 23.00 und 5.00 Uhr um 30 Prozent abgesenkt beziehungsweise sind mit einer Halbnachtschaltung versehen. Einige Bereiche seien technisch so allerdings nicht steuerbar, andere Bereiche könnten aus Verkehrssicherungsgründen nicht abgesenkt werden, hieß es seitens der Stadt. In auf LED-Technik umgerüsteten Bereichen könnte eine weitere Absenkung um bis 20 bis 30 Prozent möglich sein.

Auch in Halberstadt wurde vor längerer Zeit die Halbnachtschaltung eingeführt. Wo es technisch möglich sei, werde nachts jede zweite Leuchte ausgestellt, hieß es seitens der Stadt. Ausnahmen bilden auch hier etwa Knotenpunkte und Fußgängerüberwege.

Einige Städte rüsten ihre Straßenbeleuchtung sukzessive auf eine sparsamere LED-Beleuchtung mit der Möglichkeit zum Dimmen um. Dazu gehört auch Magdeburg. Wo die Möglichkeit bestehe, werde jetzt schon gedimmt, erklärt ein Sprecher. Die Straßenbeleuchtung in Weißenfels wurde fast komplett umgestellt. Die Beleuchtung werde zudem über eine intelligente, von der Helligkeit abhängige Steuerung ein- und ausgeschaltet, teilte die Stadt mit. An Sommertagen ist die Beleuchtung somit kürzer in Betrieb als an verregneten Tagen oder im Winter. Auch in der Lutherstadt Wittenberg werden die Straßenlaternen über einen solchen zentralen Dämmerungsschalter gesteuert. Eine Verkürzung der Brenndauer wird aktuell nicht diskutiert.

Auch in Halle sei wegen technischer und organisatorischer Maßnahmen derzeit noch keine kürzere Leuchtdauer der Stadtbeleuchtung nötig, erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Halle. „Allerdings bereiten auch wir uns darauf vor.“

Im Nachbarland Thüringen wird das bereits umgesetzt: Dort hat die Stadt Weimar angekündigt, ab dem 1. Juni die Lampen jeweils eine halbe Stunde früher an- und abzuschalten. dpa