Hohe Schäden bei Bränden von Erntemaschinen und Feldern

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auf Sachsen-Anhalts Feldern läuft die Ernte auf Hochtouren. An mehreren Stellen brennt es am Wochenende - mit hohen Schäden. Felder und Maschinen werden in der Sommerhitze ein Opfer der Flammen.

Magdeburg - Auf den Feldern in Sachsen-Anhalt hat es am Wochenende bei den auf Hochtouren laufenden Erntearbeiten mehrfach gebrannt. Dabei seien sowohl Maschinen als auch Feldflächen ein Opfer der Flammen geworden, wie die Polizeien im Land mitteilten. Die einzelnen Schäden lägen im hohen sechsstelligen Bereich, Ursachen seien ersten Erkenntnissen zufolge Technikdefekte gewesen, hieß es. Der größte Schaden sei demnach am Freitagabend auf einem Feld zwischen Atzendorf und Förderstedt im Salzlandkreis entstanden. 675.000 Euro Schaden ist laut Polizei die Bilanz eines Feuers, das ein Gespann aus Traktor, Ballenpresse und Sammelwagen zerstört hat. Ausgebrochen sei der Brand an der Ballenpresse, hieß es.

Unweit dieses Brandorts kam es am Samstag erneut zum Brand einer Ballenpresse. Dabei sei zwischen Atzendorf und Wolmirsleben ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Neben der Presse brannte laut Polizei auch ein etwa drei Hektar großes Getreidefeld ab.

Bei Erntearbeiten im Burgenlandkreis hat ein Traktor samt beladenem Anhänger Feuer gefangen und dabei auch ein Feld entzündet. Sowohl das Gespann als auch fünf Hektar noch nicht abgeerntetes Feld seien am Samstag nahe dem Balgstädter Ortsteil Burkersroda niedergebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schaden belaufe sich auf rund 415.000 Euro. Der Fahrer des Traktors habe einen Schock erlitten und musste vor Ort ärztlich versorgt werden.

Nahe Gehrendorf bei Oebisfelde in der Börde ist ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen und am Feldrand ausgebrannt. Dabei sei ein Schaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Der Fahrer habe die brennende Landmaschine am Freitagabend noch vom Feld gefahren, dabei seien die Flammen auf ein Waldstück übergegriffen, hieß es. Die Feuerwehr habe die Brände gelöscht.

Nahe Querfurt im Saalekreis setzte sich laut Polizei bei Erntearbeiten am Samstag ein Acker in Brand. Etwa zehn Hektar Getreidefeld seien zwischen Lodersleben und Gatterstädt den Flammen zum Opfer gefallen. Der Schaden werde auf 5000 Euro geschätzt. dpa