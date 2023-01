Hüskens begrüßt geplante Abschaffung der Maskenpflicht

Teilen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hat die geplante Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr begrüßt. Dieser Schritt sei „richtig und sachgerecht“, sagte die FDP-Politikerin am Freitag. „Wir haben in Sachsen-Anhalt und Bayern gezeigt, dass die Abschaffung im Regionalverkehr in der aktuellen endemischen Situation keine Auswirkungen hat.“

Magdeburg - Hüskens sagte weiter: „Ob bei Veranstaltungen, in der Gastronomie oder im privaten Bereich vertrauen wir darauf, dass sich Menschen eigenverantwortlich verhalten und sich im Zweifel für oder gegen das Tragen einer Maske entscheiden.“ Sie gehe davon aus, dass alle weiteren Bundesländer nun auch auf die Maskenpflicht verzichten würden und man zu einer bundesweit einheitlichen Situation zurückkehre.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr soll zum 2. Februar fallen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag mitteilte. dpa